Diritti Serie A Tim risponde a Sky | Accesso a DAZN era garantito a tutti gli operatori

Tim ha risposto alle accuse di Sky riguardo ai diritti della Serie A, affermando che l’accesso a DAZN era garantito a tutti gli operatori. La società ha ribadito che il suo accordo con la piattaforma streaming non ha imposto restrizioni alla concorrenza e che ogni operatore aveva la possibilità di accedere ai contenuti sportivi. La questione riguarda il modo in cui vengono gestiti i diritti di trasmissione e le eventuali limitazioni imposte agli altri fornitori.

Scontro sui diritti Serie A: Tim replica alle accuse di Sky e difende l’accordo con DAZN, negando restrizioni alla concorrenza. 1,9 miliardi di euro.È questa la cifra monumentale che Sky ha messo sul piatto della bilancia legale, formalizzando una richiesta di risarcimento danni nei confronti di DAZN e Tim che promette di riscrivere i rapporti di forza tra i colossi delle telecomunicazioni e dei contenuti.La mossa di Comcast non è un fulmine a ciel sereno, ma l’epilogo, o forse un nuovo inizio, di una complessa partita a scacchi iniziata anni fa nei corridoi delle autorità garanti e culminata in una sentenza che ha sancito l'esistenza di una «grave intesa restrittiva della concorrenza».🔗 Leggi su Digital-news.it

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