Direttiva ’Case green’ Il pubblico è apripista
L’Italia si trova in una fase di cambiamento normativo a causa della Direttiva Europea “Case Green” (EPBD), che stabilisce scadenze precise per abbattere i consumi energetici degli edifici. La normativa richiede al settore pubblico di agire come esempio, con obiettivi specifici da raggiungere. La direttiva impone tempi stretti e norme più rigide, influenzando le politiche nazionali in materia di efficienza energetica.
L’Italia si trova a un bivio dal punto di vista normativo. La Direttiva Europea “Case Green” (EPBD) impone tappe serrate per la riduzione dei consumi energetici, fissando obiettivi ambiziosi per il settore pubblico, che deve fare da apripista. Entro il 2030, una quota significativa degli immobili statali dovrà raggiungere standard di efficienza elevati, riducendo drasticamente l’impronta di carbonio. I fondi del PNRR hanno dato la spinta iniziale, ma la vera partita si gioca sulla continuità degli investimenti strutturali. Non si tratta più di interventi “spot”, ma di una programmazione decennale che metta a sistema l’innovazione tecnologica e la gestione operativa.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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