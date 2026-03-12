L’Unione Europea ha criticato l’Italia per la mancanza di un piano nazionale sulla direttiva

di Antonio Troise Si apre un nuovo fronte con Bruxelles, questa volta sulla direttiva " case green ", le nuove regole varate dall’Ue per rendere più efficienti i nostri immobili dal punto di vista energetico. Ieri la Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione per la mancata presentazione del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Non siamo soli sul banco degli imputati: la missiva è arrivata sul tavolo di 18 governi, praticamente due terzi dell’Unione. Le capitali hanno ora due mesi di tempo per rispondere alle lettere di costituzione in mora. In assenza di una "risposta soddisfacente", Bruxelles potrà decidere di portare avanti l’iter d’infrazione inviando un parere motivato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Case green, l’Ue bacchetta l’Italia: "Manca ancora il piano nazionale"

Case Green, l'Ue apre una procedura d'infrazione contro l'Italia: cosa rischia davvero il governo per il mancato piano sugli edificiLa Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia e altri 18 altri paesi in relazione alla cosiddetta direttiva sulle Case...

