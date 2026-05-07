Diocesi e Musei San Domenico insieme | proseguono i percorsi nell' arte barocca di Forlì

La diocesi e i Musei San Domenico continuano a organizzare visite guidate dedicate all’arte barocca nelle chiese di Forlì. L’iniziativa, intitolata “Protagonisti del Barocco”, offre l’opportunità di esplorare le caratteristiche principali di questo stile attraverso percorsi all’interno degli edifici religiosi della città. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgono regolarmente nel corso delle prossime settimane.

Proseguono le visite guidate alla scoperta del barocco delle chiese forlivesi nel quadro di “Protagonisti del Barocco. Itinerari nelle chiese di Forlì”, mostra itinerante nel centro storico di Forlì, promossa dalla Diocesi di Forlì Bertinoro come evento collegato alla mostra ai Musei di San.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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