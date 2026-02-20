Oggi, al Musei San Domenico di Forlì, è stata inaugurata la mostra ‘Barocco - Il Gran Teatro delle Idee’, che raccoglie oltre 200 opere d’arte. La causa di questa esposizione è la volontà di esplorare il Barocco in modo diverso, includendo anche pezzi dal Novecento. La mostra, aperta dal 21 febbraio al 28 giugno, presenta un percorso che attraversa il Seicento e oltre, offrendo agli spettatori una prospettiva originale su un’epoca spesso vista in modo stereotipato. La prima sala accoglie dipinti e sculture provenienti da varie parti d’Italia.

Forlì, 20 febbraio 2026 – E' stata presentata oggi al Musei San Domenico ‘Barocco - Il Gran Teatro delle Idee’, la grande mostra dedicata al Barocco visitabile da domani (21 febbraio) fino al 28 giugno, che con oltre 200 opere attraversa il Seicento e si spinge fino al Novecento, offrendo una lettura ampia e non convenzionale di una stagione artistica tutt’altro che monolitica. Alla vigilia si contano già 30mila prenotazioni. “Ogni mostra non è solo un evento espositivo, ma una nuova tappa di un percorso che ha contribuito alla crescita del territorio”, ha sottolineato Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Carisp di Forli, parlando di un “ponte tra Forlì e il mondo”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre 200 opere dedicata al Barocco: presentata la mostra ai Musei San Domenico di Forlì

Leggi anche: Musei San Domenico, in attesa della grande mostra sul Barocco un focus con il direttore Gianfranco Brunelli

Leggi anche: Mostra sul Barocco a Forlì, Brunelli: “Un viaggio dalle radici fino al ’900”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.