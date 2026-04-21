In Lombardia nasce ‘Creative Age Musei e arte per l’Alzheimer’ | percorsi di benessere e inclusione per malati e caregiver

In Lombardia, il numero di persone con demenza ha raggiunto circa 200.000 unità, il dato più alto tra le regioni italiane. La regione, nota per essere la più longeva dell’Unione europea, ha avviato un progetto chiamato ‘Creative Age. Musei e arte per l’Alzheimer’, che propone percorsi di benessere e inclusione rivolti sia ai malati che ai caregiver. L’iniziativa coinvolge musei e istituzioni culturali per favorire l’interazione e il supporto alle persone affette da demenza.

Milano, 21 aprile 2026 – In Lombardia si contano oggi fino a 200mila persone con demenza, il numero più alto d'Italia, in un Paese che è ormai il più longevo dell'Unione europea. Un dato destinato a crescere nei prossimi anni e che conferma come Alzheimer e declino cognitivo rappresentino una delle emergenze sociali più complesse del nostro tempo, perché a essere coinvolte non sono solo le persone malate, ma intere famiglie, caregiver e reti affettive quotidianamente impegnate nella cura. In questo contesto nasce ‘Creative Age, Musei e arte per l'Alzheimer: percorsi di benessere e inclusione per persone con demenza e i loro caregiver’, un...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Lombardia nasce ‘Creative Age. Musei e arte per l’Alzheimer’: percorsi di benessere e inclusione per malati e caregiver Notizie correlate Parte domani un gruppo benessere per familiari di malati di AlzheimerPrenderà il via domani un gruppo di promozione del benessere con approccio mindfulness rivolto ai familiari e caregiver di persone affette da... L’arte del ricordo: il liceo 'Mannucci' disegna i proverbi dei malati di AlzheimerJesi (Ancona), 13 marzo 2026 - La memoria remota degli anziani e la creatività dei giovani si sono incontrate per dare vita a “Parole di saggezza”,... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 21 aprile. In Lombardia nasce ‘Creative Age. Musei e arte per l’Alzheimer’: percorsi di benessere e inclusione per malati e caregiverMilano, 21 aprile 2026 – In Lombardia si contano oggi fino a 200mila persone con demenza, il numero più alto d'Italia, in un Paese che è ormai il più longevo dell'Unione europea. Un dato destinato a ... ilgiorno.it In Lombardia nasce Innovamusei per le imprese culturali creativeMILANO (ITALPRESS) - Dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, con il supporto di Cariplo Factory, nasce il progetto InnovaMusei, frutto di un accordo tra ... notizie.tiscali.it