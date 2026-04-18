Da una regione anglofona del Camerun arriva un messaggio diretto rivolto a un ex presidente statunitense, che invita a evitare di usare riferimenti religiosi per giustificare conflitti armati. La zona è segnata da una polvere rossa che copre i piedi di profughi e combattenti, simbolo di un conflitto civile che coinvolge diverse comunità. La vegetazione rigogliosa si contrappone alle violenze e alle tensioni che attraversano il territorio.

C’è una polvere rossa che copre i piedi dei profughi e dei combattenti nelle regioni anglofone del Camerun, una terra dove la bellezza della vegetazione lussureggiante contrasta dolorosamente con il sangue versato in anni di conflitto civile. È in questo scenario di «passione» che ieri Papa Leone XIV, nel suo quarto giorno di viaggio apostolico in Africa, ha scelto di piantare ancora il vessillo di una pace che non è semplice diplomazia, ma una radicale alternativa esistenziale e politica. In un incontro per la pace che si è tenuto nella cattedrale di San Giuseppe a Bamenda, il Papa ha denunciato ancora una pericolosa deriva: la strumentalizzazione del sacro per fini di potere.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV, dal Camerun, ammonisce Trump: «Guai a usare Dio per giustificare la guerra»

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