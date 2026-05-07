Dinamo Brindisi espugna il Cagliari | serie in bilico per la bella al PalaZumbo

La Dinamo Brindisi ha vinto Gara 2 contro il Cagliari al PalaPirastu, pareggiando la serie. La squadra di coach Cristofaro ha mostrato carattere e determinazione, reagendo alla sconfitta in overtime di Gara 1. La vittoria permette ora alle due formazioni di affrontare la prossima sfida con il punteggio di 1-1. La serie si decide nelle prossime gare, con l’eventuale turno finale ancora aperto.

BRINDISI - La Dinamo riscrive la serie, espugna il PalaPirastu e si prende con forza Gara 2. Una prova di carattere, intensità e maturità quella della formazione di coach Cristofaro, capace di reagire dopo la beffarda sconfitta all’overtime di Gara 1 e di pareggiare la serie sull’1-1. Il 74-68.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Serie B, derby d'alta quota al PalaZumbo: big match tra Dinamo Brindisi e Climaway MonopoliBRINDISI - Sabato 7 marzo la Dinamo Brindisi torna al PalaZumbo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Dinamo Brindisi: ultima sfida di Regular season contro Castellaneta al PalaZumboBRINDISI - Ultimo appuntamento della regular season per la Dinamo Brindisi che domenica 26 aprile alle ore 18:00 tornerà sul parquet del PalaZumbo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Basket B2/M, Dinamo Brindisi ko all’overtime: a Cagliari gara1 playoff; Volley B1/F, Zero5 Castellana espugna Cerignola in rimonta. Dinamo Brindisi sfiora l’impresa in gara 1: Cagliari vince all’overtime, serie subito in salitaUna partita intensa, combattuta fino all’ultimo possesso e decisa soltanto nei secondi finali dell’overtime. La Dinamo Brindisi esce sconfitta da gara 1 contro l’Esperia Olimpia Cagliari, che si impon ... brindisisera.it B Int. Playoff - Esperia Cagliari passa in casa della Dinamo Brindisi all'overtimeUna battaglia vera, giocata punto su punto, fatta di strappi e controstrappi, di cadute e risalite continue. La ... pianetabasket.com TESTA, GRINTA E VOGLIA DI VINCERE, LA DINAMO BRINDISI ESPUGNA CAGLIARI E PORTA LA SERIE 1-1! APPUNTAMENTO SABATO AL PALAZUMBO PER GARA 3 - facebook.com facebook Basket Serata nera per l'Esperia #Cagliari che non riesce nella rimonta contro la Dinamo #Brindisi, la serie va a Gara 3 x.com