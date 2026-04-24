Dinamo Brindisi | ultima sfida di Regular season contro Castellaneta al PalaZumbo

La Dinamo Brindisi giocherà l’ultima partita della regular season domenica 26 aprile alle 18:00 al PalaZumbo contro la Valentino Basket Castellaneta. La gara si svolgerà in casa dei brindisini e chiuderà il ciclo delle partite di campionato prima dei playoff. Si tratta dell’incontro conclusivo della stagione regolare della squadra locale.

BRINDISI - Ultimo appuntamento della regular season per la Dinamo Brindisi che domenica 26 aprile alle ore 18:00 tornerà sul parquet del PalaZumbo per affrontare la Valentino Basket Castellaneta.Una sfida che chiude la stagione regolare ma che avrà ancora tanto da dire. La Dinamo, già certa della.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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