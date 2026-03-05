Serie B derby d' alta quota al PalaZumbo | big match tra Dinamo Brindisi e Climaway Monopoli

Sabato 7 marzo al PalaZumbo si sfidano la Dinamo Brindisi e la Climaway Monopoli in un derby di Serie B che attira l’attenzione dei tifosi. La partita rappresenta uno degli eventi principali della giornata, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere un risultato importante. La sfida si svolge davanti al pubblico presente, che aspetta il fischio d’inizio.

BRINDISI - Sabato 7 marzo la Dinamo Brindisi torna al PalaZumbo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Alle ore 18:00 i biancazzurri affronteranno la Climaway Basket Monopoli in un vero e proprio big match: derby pugliese d’alta classifica che mette in palio punti pesantissimi nella corsa ai vertici. La Dinamo arriva alla sfida con entusiasmo e fiducia dopo il successo esterno conquistato nell’ultima giornata sul campo di Rende. Una vittoria costruita con cuore e grinta, maturata al termine di una rimonta importante dopo lo svantaggio in doppia cifra accusato nel primo quarto. Due punti che hanno permesso ai brindisini di salire a quota 28 in classifica, conquistando il quarto posto in solitaria e rilanciando con forza le proprie ambizioni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

