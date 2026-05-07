dimostra che sei un papa

Recentemente, un gruppo di persone ha dovuto registrarsi a un portale regionale per poter accedere a una consulenza. La procedura ha suscitato reazioni di sollievo tra coloro che si sono sentiti meno soli nel condividere le proprie esperienze. La registrazione è stata obbligatoria e ha coinvolto utenti di diverse età e provenienze, che hanno così potuto parlare liberamente delle proprie difficoltà.

Finalmente possiamo sfogarci, sapendo che non siamo soli! Giorni fa, per accettare una consulenza, siamo stati obbligati a iscriverci al portale di una Regione, di cui taceremo il nome. Il lavoro di consulenza ci ha impegnato una serata. Quello per iscriversi al portale, due. A un certo punto, nella compilazione dei moduli, è comparsa una richiesta di verifica dell'identità per superare la quale dovevamo sommare numeri arabi (8, 14, 21.) e romani (V, XIX, XXVIII.). E per fortuna abbiamo fatto il liceo. Come vorremmo tornare negli anni Ottanta. E cosa c'entra? C'entra, perché ieri abbiamo letto della disavventura capitata a Papa Leone XIV. È stato rivelato soltanto ora, ma qualche mese dopo essere stato eletto, il Pontefice chiamò la sua banca di Chicago per aggiornare i suoi dati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Un padre dimostra tutto ogni giorno#crescitapersonale #rispetto #festadelpapà

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