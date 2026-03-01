Spal dimostra che sei cambiata davvero Nove partite per preparare gli spareggi
La Spal si prepara agli spareggi dopo aver disputato nove partite di campionato, un percorso che metterà alla prova le reali intenzioni di cambiamento della squadra. Negli ultimi mesi, i biancazzurri hanno perso l’opportunità di conquistare il primo posto e la promozione diretta in Serie D, e ora si affidano ai playoff per tentare di ottenere la promozione.
Qual è la vera Spal? Negli ultimi mesi i biancazzurri hanno gettato al vento la possibilità di centrare il primo posto che vale la promozione diretta in serie D, e adesso con tutta probabilità saranno costretti ad attendere i playoff per giocarsi le ultime carte per il salto di categoria. Agli spareggi però mancano ancora nove partite di campionato, alle quali bisogna necessariamente dare un senso. A suon di vittorie, magari attraverso prestazioni convincenti e senza soluzione di continuità, che preparino Dall'Ara e compagni per le gare destinate a decidere la stagione. Quella in programma oggi alle 14,30 sul campo del Russi è sicuramente...
Spal, cambia l’obiettivo. Parlato trovi un assetto per preparare gli spareggi. A maggio si deciderà tuttoCoraggio: se era destino che il gran ballo in serie A avesse come prezzo i classici sette anni di guai, la Spal è all’ultimo… e nel prossimo ci sarà...
