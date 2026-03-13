Pk compie 30 anni il papà dell’alter ego di Paperino | Dimostra che in tutti si nasconde un eroe

Sono trascorsi trent'anni dalla creazione di Pikappa, il personaggio che rappresenta una versione rinnovata di Paperinik, introdotto nel mondo dei fumetti Disney in Italia. Questo personaggio, conosciuto anche come il papà dell’alter ego di Paperino, ha avuto un impatto notevole nel panorama fumettistico nazionale. La sua nascita segna un momento importante nella storia della Disney italiana.

(Adnkronos) – Sono passati esattamente trent'anni dalla nascita di uno dei personaggi più innovativi del fumetto Disney in Italia, 'Pikappa', una versione rinnovata di 'Paperinik'. L'alter ego di Paperino era nato negli anni '60 e dal 1993 era protagonista di un mensile, ma il 14 marzo 1996 arriva in edicola il primo dei tre numeri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati PK compie 30 anni: Panini Comics celebra il mito supereroistico di PaperinikPK festeggia 30 anni: Topolino 3668, nuovo albo “Meno uno all’alba”, gadget esclusivi e un anno di eventi dedicati all’eroe mascherato Disney... Topolino – PK compie 30 anni: una cover speciale su Topolino 3668 e il nuovo albo “Meno uno all’alba”PK celebra 30 anni! Un trentennale importante per uno dei personaggi più amati e rivoluzionari della storia Disney in Italia, che segna il suo... Una selezione di notizie su Pk compie 30 anni il papà dell'alter... Temi più discussi: Pk compie 30 anni, il papà dell'alter ego di Paperino: Dimostra che in tutti si nasconde un eroe; Buon compleanno PK. 30 anni da Evroniani; PK compie 30 anni: iniziative, omnibus e guida alla lettura; PK ha cambiato il fumetto Disney. Pk compie 30 anni, il papà dell'alter ego di Paperino: Dimostra che in tutti si nasconde un eroeSono passati esattamente trent'anni dalla nascita di uno dei personaggi più innovativi del fumetto Disney in Italia, 'Pikappa', una versione rinnovata di 'Paperinik'. L'alter ego di Paperino era nato ... adnkronos.com Buon compleanno PK. 30 anni da EvronianiA 30 anni da Evroniani, primo numero di Paperinik New Adventures, Disney celebra l'anniversario con nuove storie, incontri e una mostra ... sentieriselvaggi.it Paperino è degno #paperino #donaldduck #thor #AvengersDoomsday - facebook.com facebook