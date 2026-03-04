Le Feste Antonacci live al Monk Club

Il 10 marzo 2026, il Monk Club ospiterà il concerto di Le Feste Antonacci, uno degli appuntamenti più attesi della scena indipendente italiana. La serata è organizzata da Indiepanchine e il locale, offrendo l’opportunità di ascoltare dal vivo questa formazione. La data è stata annunciata ufficialmente e l’evento si svolgerà nel cuore della città, attirando molti appassionati di musica.

Indiepanchine e Monk Club presentano uno dei progetti più interessanti della scena indipendente italiana attuale, Le Feste Antonacci live martedì 10 marzo 2026. Il Monk Club situato tra i due quartieri CasalbertonePortonaccio è un luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative.Il progetto musicale è composto da Giacomo Lecchi d’Alessandro e Leonardo Rizzi, entrambi autori, compositori, polistrumentisti e produttori. Suonano, cantano registrano, producono, mixano ogni singolo elemento: piano, chitarra, basso, batteria, synth, flauto, tromba, trombone, sax, duduk, mandolini, percussioni di ogni genere. Nascono brani, roba che emerge dal subconscio, sintesi d’interminabili semi-mistiche sessioni di groove e di canto libero. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Monk Jazz Club: al via il 9 gennaio con Roberto GattoDopo la pausa delle feste, riparte il Monk Jazz Club di Catania, il jazz club creato nel 2017 dai soci dell'associazione culturale Algos (oggi...

Amalfitano live al MonkAmalfitano, dopo aver pubblicato l’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è", inaugura a Roma l’indoor tour del suo nuovo...