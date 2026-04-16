Bouganville live al Monk Club
Giovedì 23 aprile 2026, il Monk Club di Roma ospiterà il primo concerto della stagione primaverile, con le performance di Galea, Satantango e Bouganville. L’evento segna l’inizio di una serie di concerti dal vivo organizzati dal collettivo Indiepanchine, che ogni anno porta musica dal vivo nel locale della capitale. La serata si svolgerà tra esibizioni di artisti emergenti e musicisti affermati, in un ambiente dedicato alla musica dal vivo.
Indiepanchine arriva giovedì 23 aprile 2026 con il primo live della stagione primaverile al Monk Club di Roma con Galea, Satantango e Bouganville. Galea, cantautore e musicista tra i progetti più interessanti della nuovissima scena alternativa italiana. Una voce pronta a consolidare la propria.🔗 Leggi su Romatoday.it
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