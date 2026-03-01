Referendum giustizia Nino Di Matteo ripete le parole di Gratteri | Massoni e mafiosi voteranno Sì Protesta il governo | Parole indegne

Durante un evento pubblico, un rappresentante ha ripetuto le parole di un collega, affermando che tra coloro che voteranno sì al referendum sulla giustizia ci saranno anche massoni e mafiosi. La dichiarazione ha suscitato reazioni ufficiali da parte del governo, che ha definito le affermazioni indegne. La discussione si concentra ora sulle affermazioni fatte riguardo alle presunte intenzioni di alcune categorie di votanti.

«Io sono perfettamente d’accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno Sì al referendum, «voteranno Sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi». Sono destinate a riaccendere le polemiche le parole pronunciate dal magistrato Nino Di Matteo durante un evento con Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, in tour per promuovere il suo libro Perché No. Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole. Gli autori della riforma della giustizia, attacca Di Matteo, «partono dal quotidiano esercizio di una denigrazione della magistratura. Quando ci bombardano di giudizi negativi sulla magistratura, dal caso Garlasco a quello Tortora, parlano male della magistratura, la delegittimano agli occhi del popolo». 🔗 Leggi su Open.online

