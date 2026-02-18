Ritmo e Comunità | Un Drum Circle a Bologna per Riconnettersi con Sé e con gli…

Il drum circle di Bologna ha attirato molte persone venerdì sera, quando si è svolto nello spazio Microbo in via Remorsella 222. L’evento ha riunito cittadini di tutte le età, desiderosi di riscoprire il piacere di suonare insieme e di lasciarsi coinvolgere dal ritmo. Nessuna esperienza musicale richiesta: basta portare il proprio tamburo o uno strumento a percussione, e lasciarsi trasportare dall’energia collettiva. Il suono si è diffuso nell’ambiente, creando un’atmosfera di condivisione e relax tra i partecipanti.

Ritmo e Comunità: Un Drum Circle a Bologna per Riconnettersi con Sé e con gli Altri. Un evento insolito invita i bolognesi a riscoprire il potere del ritmo e della condivisione: venerdì 20 febbraio, dalle 20:00 alle 21:30, lo spazio Microbo in Via Remorsella 222 ospiterà un "drum circle facilitato", un'esperienza sonora aperta a tutt?, senza necessità di alcuna preparazione musicale. L'iniziativa mira a creare un ambiente inclusivo dove il suono diventa strumento di connessione e di benessere collettivo. Un'Esperienza Sonora Partecipativa. Lungi dall'essere un concerto tradizionale o una lezione formale, il drum circle si presenta come un momento di partecipazione attiva.