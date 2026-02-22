Test F1 | Antonelli perde 850 km su Russell per problemi tecnici sulla W17

Antonelli ha percorso 850 km in meno durante il test F1 a causa di problemi tecnici sulla W17. La squadra ha riscontrato guasti che hanno limitato le sessioni di prova, influendo sulla valutazione delle prestazioni del veicolo. Durante le tre giornate di test tra Barcellona e Sakhir, i tecnici si sono concentrati sul monitoraggio dell’affidabilità e sull’efficienza delle operazioni. La mancanza di chilometraggio ha portato a una ridotta capacità di analisi delle potenzialità della vettura.

Dopo tre sessioni di test tra Barcellona e Sakhir, l’attenzione è rivolta al chilometraggio cumulato, all’affidabilità e all’organizzazione del lavoro tra i team. In termini di intensità, alcuni piloti hanno coperto volumi paragonabili a due Gran Premi per giornata, evidenziando differenze significative nel prosieguo delle prove e nel livello di solidità delle monoposto. i protagonisti principali hanno superato la soglia simbolica di 3000 km percorsi in quattro giorni e mezzo di prove, condividendo la vettura con il rispettivo compagno di squadra. george russell, charles leclerc ed esteban ocon hanno totalizzato rispettivamente 3523 km, 3354 km e 3269 km. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc resiste in testa e macina chilometri, Antonelli appiedato dalla W17Charles Leclerc ha mantenuto la testa nel test di Sakhir 2026, resistendo alle pressioni e accumulando chilometri con la sua Ferrari.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell svetta, Hamilton lavora sul set-up. In pista AntonelliL’attuale sessione di test a Sakhir ha visto George Russell dominare con il miglior tempo, mentre Lewis Hamilton si concentra sulla regolazione dell’auto.

I test prestagionali in Bahrain hanno messo alla prova Kimi Antonelli, fermato da un problema all’ibrido della Mercedes W17. Nonostante gli intoppi, il pilota bolognese si dice pronto a Melbourne per l’inizio della stagione 2026 e a lottare con le top team - facebook.com facebook