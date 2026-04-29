Lo spettro del disastro sulla diga di Occhito | geologo ripropone la tesi sul rischio di un nuovo Vajont

Un geologo ha nuovamente messo in guardia sul rischio di un possibile disastro alla diga di Occhito, riproponendo la preoccupazione di un evento simile al Vajont. Le immagini delle case di Niscemi, sospese in bilico su un fronte di frana di oltre 4 km, sono rimaste impresse come esempio di vulnerabilità di un territorio già colpito da un evento naturale di grande portata. La questione riguarda la sicurezza di strutture e aree abitate in zone a rischio.