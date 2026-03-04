Giustiziato 35 anni dopo l’omicidio di un poliziotto in Florida | il percorso fino alla morte di Billy Kearse

Dopo 35 anni, in Florida, è stato eseguito l’ordine di morte di Billy Leon Kearse, condannato per l’omicidio del sergente Danny Parrish nel 1991. La sua condanna risale a oltre tre decenni fa e ora si è concretizzata con la sua esecuzione. La vicenda si è conclusa con la morte di Kearse, risultando dal procedimento giudiziario avviato subito dopo il crimine.