Giustiziato 35 anni dopo l’omicidio di un poliziotto in Florida | il percorso fino alla morte di Billy Kearse
Dopo 35 anni, in Florida, è stato eseguito l’ordine di morte di Billy Leon Kearse, condannato per l’omicidio del sergente Danny Parrish nel 1991. La sua condanna risale a oltre tre decenni fa e ora si è concretizzata con la sua esecuzione. La vicenda si è conclusa con la morte di Kearse, risultando dal procedimento giudiziario avviato subito dopo il crimine.
Billy Leon Kearse, condannato per l’omicidio del sergente Danny Parrish nel 1991, è stato giustiziato in Florida 35 anni dopo il crimine. L’uomo, 53enne, ha chiesto scusa alla famiglia della vittima prima dell’iniezione letale. L'esecuzione chiude un percorso giudiziario lungo e complesso, tra condanne, annullamenti e nuovi processi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
