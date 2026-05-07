Un documento prodotto dalla Fondazione ICSA suggerisce cambiamenti significativi nelle strategie di sicurezza europee, tra cui la possibilità di interventi militari senza l’autorizzazione delle Nazioni Unite. La proposta prevede di superare il criterio dell’unanimità nelle decisioni di intervento, di potenziare il comando militare comune e di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. La questione ha suscitato discussioni tra gli esperti e le istituzioni europee.

Il dossier della Fondazione ICSA propone una svolta radicale per la sicurezza europea: superare l’unanimità, rafforzare il comando militare comune ed emanciparsi dall’ombrello americano. Tra i passaggi più complessi c’è anche l’ipotesi di interventi armati europei senza autorizzazione delle Nazioni Unite. Il dossier della Fondazione ICSA sulla difesa europea non è soltanto un documento tecnico. È soprattutto un testo politico che fotografa un cambiamento profondo: la convinzione crescente, in parte delle élite strategiche europee, che l’Europa debba prepararsi a un futuro in cui gli Stati Uniti non saranno più disposti — o non saranno più in grado — di garantire automaticamente la sicurezza del continente.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Difesa UE: il dossier ICSA che ipotizza interventi armati senza mandato ONU

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