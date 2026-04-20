Un politico ha affermato di essere stato il primo a proporre un mandato dell'ONU per una missione internazionale nello Stretto di Hormuz. Ha aggiunto di ritenere che un'eventuale autorizzazione delle Nazioni Unite sarebbe preferibile, ma che potrebbe essere ostacolata dal Consiglio di sicurezza, dove alcuni membri potrebbero opporsi. Ha anche precisato che, in assenza di un mandato Onu, si può agire comunque se necessario.

AGI - "Sono stato il primo a parlare di necessità di mandato dell'Onu'' per una missione internazionale sullo Stretto di Hormuz, ''ho la totale certezza che un mandato Onu sarebbe molto meglio, ma sarebbe bloccato in Consiglio di sicurezza dal primo che si alza". A ricordarlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della presentazione del libro di Carlo Calenda 'Difendere la libertà'.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: "Mandato Onu su Hormuz? Meglio, ma se serve anche senza"

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