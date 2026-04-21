Fratoianni | No a missione allo stretto di Hormuz senza mandato ONU – Il video

Il leader di un partito politico ha dichiarato che non si può procedere con una missione militare nello stretto di Hormuz senza un mandato delle Nazioni Unite. La dichiarazione è stata rilasciata durante una manifestazione davanti a Montecitorio, alla quale ha partecipato anche il rappresentante del partito. La manifestazione si è svolta il 21 aprile 2026, come riportato dalle agenzie di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 La dichiarazione di Nicola Fratoianni di Avs in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo». E lui: «Meloni, barra dritta o vado solo» – Il video Tarzo, il comune leghista che vuole dedicare una piazza «alla memoria di oltre 32mila vittime di errori giudiziari». Scoppia la polemica Reggio Calabria al voto tra un Pd che punta alla riconferma e il candidato “a sorpresa” del centrodestra. I numeri della sfida .🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Crosetto su missione a Hormuz: Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "Se dobbiamo andare… adesso la polemica è il mandato o non mandato dell'ONU. Leggi anche: Crosetto su missione a Hormuz: Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza