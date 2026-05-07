Difesa rilanci e contropiede letale | il Psg non vende sogni ma solide realtà

Il Paris Saint-Germain ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di non puntare a vendere sogni, ma a costruire una realtà solida. La squadra ha anche preso posizione contro le opinioni che associano il club a un possesso palla fine a se stesso, invitando a considerare i propri approcci come strategie di difesa, rilancio e contropiede. La comunicazione mette in discussione i pregiudizi diffusi sul modo di giocare del club.

Il Psg smentisce i consueti luoghi comuni sulle squadre di possesso palla. E non lo diciamo noi, impallinati della ridefinizione del “bel calcio” al di fuori della letteratura imperante. Lo dice L’Equipe, nella sua analisi minuziosa dell’1-1 che ha teletrasportato i francesi in finale di Champions e in una nuova dimensione – anche, si spera – del calcio commentato. Perché la squadra di Luis Enrique “ha dimostrato ancora una volta – parole di L’Equipe – di essere capace di difendere per quasi un intero tempo dentro la propria area senza sembrare in difficoltà sul campo del prolificissimo Bayern Monaco (168 gol dall’inizio della stagione)”. I rilanci tattici di Safonov.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Difesa, rilanci e contropiede letale: il Psg non vende sogni, ma solide realtà Notizie correlate Leggi anche: Difesa, rilanci e contropiede letale: il Psg non vende sogni, ma solida realtà Il PSG ora trasforma le rimesse laterali in contropiede: è l’ultima invenzione di Luis EnriqueNella partita contro il Liverpool di Champions League il PSG ha sfoderato la sua nuova strategia: ogni fallo laterale si trasformava in un'occasione...