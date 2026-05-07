Difesa rilanci e contropiede letale | il Psg non vende sogni ma solida realtà

Il Paris Saint-Germain si presenta come una squadra che non si limita a sognare, ma si impegna a costruire una realtà solida sul campo. Recentemente, il club ha chiarito di non seguire i luoghi comuni legati al possesso palla, preferendo strategie di difesa e contropiede efficaci. Questa posizione ha attirato l’attenzione di analisti e tifosi, che osservano con interesse i metodi adottati dalla squadra francese.

Il Psg smentisce i consueti luoghi comuni sulle squadre di possesso palla. E non lo diciamo noi, impallinati della ridefinizione del “bel calcio” al di fuori della letteratura imperante. Lo dice L’Equipe, nella sua analisi minuziosa dell’1-1 che ha teletrasportato i francesi in finale di Champions e in una nuova dimensione – anche, si spera – del calcio commentato. Perché la squadra di Luis Enrique “ha dimostrato ancora una volta – parole di L’Equipe – di essere capace di difendere per quasi un intero tempo dentro la propria area senza sembrare in difficoltà sul campo del prolificissimo Bayern Monaco (168 gol dall’inizio della stagione)”. I rilanci tattici di Safonov.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Difesa, rilanci e contropiede letale: il Psg non vende sogni, ma solida realtà Notizie correlate Il PSG ora trasforma le rimesse laterali in contropiede: è l’ultima invenzione di Luis EnriqueNella partita contro il Liverpool di Champions League il PSG ha sfoderato la sua nuova strategia: ogni fallo laterale si trasformava in un'occasione... Yemen in Ucraina: il business russo che vende sogni e morteWasim Abdullah Muhsin, cittadino della provincia di Taiz, è morto durante i combattimenti a Bachmut.