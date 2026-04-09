Il PSG ora trasforma le rimesse laterali in contropiede | è l'ultima invenzione di Luis Enrique

Durante la partita di Champions League contro il Liverpool, il PSG ha adottato una nuova tattica che prevedeva di sfruttare ogni rimessa laterale come un'opportunità per avviare un contropiede. Questa strategia, ideata dal tecnico, ha modificato il modo in cui la squadra gestiva le situazioni di palla inattiva, trasformando un elemento tradizionalmente difensivo in un'occasione di attacco rapido. La scelta ha portato a un approccio più aggressivo e dinamico durante il match.