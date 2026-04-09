Il PSG ora trasforma le rimesse laterali in contropiede | è l'ultima invenzione di Luis Enrique
Durante la partita di Champions League contro il Liverpool, il PSG ha adottato una nuova tattica che prevedeva di sfruttare ogni rimessa laterale come un'opportunità per avviare un contropiede. Questa strategia, ideata dal tecnico, ha modificato il modo in cui la squadra gestiva le situazioni di palla inattiva, trasformando un elemento tradizionalmente difensivo in un'occasione di attacco rapido. La scelta ha portato a un approccio più aggressivo e dinamico durante il match.
Nella partita contro il Liverpool di Champions League il PSG ha sfoderato la sua nuova strategia: ogni fallo laterale si trasformava in un'occasione per scappare in contropiede. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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