Un giovane proveniente dalla provincia di Taiz è morto durante i combattimenti a Bachmut, in Ucraina. La vicenda mette in luce un sistema di reclutamento russo che utilizza promesse di benefici economici per attirare giovani yemeniti a combattere nel conflitto. La sua morte si inserisce in un quadro più ampio di coinvolgimento di cittadini stranieri nel conflitto ucraino, spesso attratti da offerte di lavoro o guadagni rapidi.

Wasim Abdullah Muhsin, cittadino della provincia di Taiz, è morto durante i combattimenti a Bachmut. Il suo caso rivela un sistema di reclutamento russo che attira giovani yemeniti in Ucraina con promesse economiche. Il decesso del giovane è stato confermato da chi era vicino all’unità russa di appartenenza. I combattimenti nell’oblast di Donetsk hanno interrotto ogni contatto con la famiglia per diverse settimane prima dell’annuncio ufficiale. Le autorità militari hanno precisato che la sepoltura avverrà direttamente sul campo, qualora non sarà possibile stabilire un legame con i parenti. La notizia ha allertato numerosi attivisti e testate locali nello Yemen, focalizzando l’attenzione sulla provenienza di Muhsin dalla zona di Taiz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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