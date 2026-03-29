Calciomercato Inter Bastoni via? È Gila il primo nome nella lista per la difesa ma non mancano le alternative

Durante il calciomercato, si discute della possibile cessione di un difensore dell'Inter. Tra i nomi considerati per sostituirlo ci sarebbe un altro difensore attualmente in rosa, mentre sono presenti anche diverse alternative sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. La società sta valutando varie opzioni per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Rinnovo Modric, il croato e il Milan al bivio finale: Allegri spinge per la permanenza ma c’è un’incognita! Casemiro, altro che Inter! C’è apertura totale ad un trasferimento in MLS: ecco chi lo vuole Tonali, pronto il salto in una big della Premier League? Non solo il Manchester United su di lui! Mercato Juve, Spalletti detta la linea per l’estate: 5 i profili individuati dal tecnico per alzare il livello! Infortunio Norton-Cuffy, nuovo stop con l’U21 inglese: Genoa in ansia! Cosa filtra Torino, Cairo ora apre alla cessione... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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