Un nuovo piano per rafforzare la sicurezza del continente europeo è stato presentato da due esperti. La proposta sottolinea la necessità di passare dalle parole ai fatti, adottando un approccio pratico e rapido. Gli autori evidenziano come il momento storico richieda decisioni più veloci e strutture più efficaci, considerandolo un passo essenziale per un’effettiva difesa europea.

Costruire una vera difesa europea non è impossibile, ma per farlo bisogna passare dalle parole ai fatti, adottando il pragmatismo come approccio e riconoscendo l’urgenza di un momento storico che impone nuovi ritmi a strutture decisionali e leadership politiche formatesi in tempo di pace. Eppure, stanti i molti ostacoli politici alla creazione di una vera difesa comune, sono diversi i settori in cui la cooperazione europea può fare un salto di qualità già adesso e senza la necessità di passare per l’unanimità. Questi sono i temi al centro del volume “Quale difesa per l’Europa. Come tracciare una rotta concreta”, curato da Gregory Alegi, storico e docente all’università Luiss, e dal generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, che è stato presentato nella sala del Refettorio della Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Difesa europea, una roadmap per la sicurezza del continente a cura di Alegi e Tricarico

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