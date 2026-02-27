La questione della sicurezza ha ripreso un ruolo prioritario nei discorsi politici europei e nei rapporti con gli alleati transatlantici. Le discussioni si concentrano sulla difesa comune e sulle modalità di rafforzare i meccanismi di protezione, influenzando le scelte strategiche e i programmi di cooperazione tra i paesi coinvolti.

Difesa e Sicurezza sono ormai prepotentemente al centro del dibattito politico europeo e nei rapporti transatlantici. A livello nazionale, la quasi totalità degli Stati membri dell’Unione europea sta discutendo la possibile reintroduzione della leva obbligatoria (per chi l’ha sospesa) o pensando ad un aumento del budget per le spese militari. Al contempo, la sicurezza nazionale assume un nuovo significato, legandosi a nuovi domini, come quello cyber, o a nuove sfide strategiche, come quella delle minacce ibride. Come accaduto per altre emergenze in passato, si pensi al Covia, l’Unione europea si è mossa per coordinare gli storzi degli Stati membri e ha provato anche a guidare l’iniziativa individuando i settori nei quali le nostre capacità sono insufficienti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La sicurezza è tornata finalmente al centro della politica del continente

Peter Gomez presenta il nuovo numero di Millennium: “Vi spieghiamo perché la religione è tornata al centro della politica”Scopri l’elenco di edicole e librerie selezionate dove trovare MillenniuM: https://ilfat.

Con Pax Silica la politica industriale torna al centro della politica estera. L’analisi di TorlizziLa sicurezza nazionale nel XXI secolo passa dalla sicurezza economica e industriale, denunciando il divario tra analisi strategica tradizionale e...

La Germania è davvero diventata il vero padrone d’Europa

Temi più discussi: Il risveglio dell’Europa La sicurezza è tornata finalmente al centro della politica del continente; Torna il Corso di Difesa Personale Femminile. Al via dal 28 febbraio il quarto ciclo di incontri per la sicurezza e la consapevolezza delle donne.; L'incrocio torna al buio: traffico e sicurezza a rischio; La Cina vieta davvero gli schermi in auto? No, ma tornano i tasti fisici. Ecco perché | Quattroruote.it.

Non si parla soltanto di armi e soldati, ma nuovi domini che impongono coordinamento e rapidità. Bruxelles ha reagito costruendo strumenti economici e industriali, ma resta ...Non si parla soltanto di armi e soldati, ma nuovi domini che impongono coordinamento e rapidità. Bruxelles ha reagito costruendo strumenti economici e industriali, ma resta quasi del tutto priva di ca ... linkiesta.it

57 volte implacabili: così sulla sicurezza il governo Meloni prova il metodo SchwarzeneggerLa premier ha chiesto di fare di più, ma con l'ultimo decreto si contano ben 57 nuovi reati e 60 aggravanti introdotti dal governo da inizio legislatura. repubblica.it

SOMMA LOMBARDO: NUOVA PASSERELLA PEDONALE SUL SENTIERO CONCA E’ tornata di nuovo percorribile, in sicurezza, la passerella pedonale in località Maddalena, nel Comune di Somma Lombardo (VA), che consente di attraversare uno dei ra - facebook.com facebook