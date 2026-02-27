La sicurezza è tornata finalmente al centro della politica del continente

La questione della sicurezza ha ripreso un ruolo prioritario nei discorsi politici europei e nei rapporti con gli alleati transatlantici. Le discussioni si concentrano sulla difesa comune e sulle modalità di rafforzare i meccanismi di protezione, influenzando le scelte strategiche e i programmi di cooperazione tra i paesi coinvolti.

Difesa e Sicurezza sono ormai prepotentemente al centro del dibattito politico europeo e nei rapporti transatlantici. A livello nazionale, la quasi totalità degli Stati membri dell’Unione europea sta discutendo la possibile reintroduzione della leva obbligatoria (per chi l’ha sospesa) o pensando ad un aumento del budget per le spese militari. Al contempo, la sicurezza nazionale assume un nuovo significato, legandosi a nuovi domini, come quello cyber, o a nuove sfide strategiche, come quella delle minacce ibride. Come accaduto per altre emergenze in passato, si pensi al Covia, l’Unione europea si è mossa per coordinare gli storzi degli Stati membri e ha provato anche a guidare l’iniziativa individuando i settori nei quali le nostre capacità sono insufficienti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

