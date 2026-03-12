Roadmap per Appia | la Banca centrale europea accelera la tokenizzazione finanziaria

La Banca centrale europea ha annunciato ufficialmente la pubblicazione della roadmap per Appia, un progetto volto a sviluppare un ecosistema di finanza tokenizzata in Europa. L’obiettivo è quello di accelerare l’adozione di tecnologie digitali nel settore finanziario, coinvolgendo le istituzioni dell’Eurosistema e promuovendo nuove soluzioni di pagamento e investimento. La roadmap è stata resa pubblica mercoledì 11 marzo.

L'Eurosistema ha pubblicato mercoledì 11 marzo la roadmap per Appia, iniziativa strategica per plasmare un ecosistema europeo di finanza tokenizzata. Al centro resta la moneta di banca centrale, con Eurosistema, enti pubblici e privati uniti per mercati all'ingrosso integrati, innovativi e resilienti. "Appia traccia la rotta dal sistema finanziario attuale ai mercati tokenizzati del futuro, solidamente ancorata alla moneta di banca centrale", ha dichiarato Piero Cipollone, membro del Comitato Esecutivo della BCE. Trasformare asset in token digitali su reti DLT (Digital Ledger Technology). La Banca Centrale Europea è in prima linea su molteplici iniziative per traghettare il sistema monetario verso l'era digitale.