L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato un rapporto che smonta alcune idee sbagliate diffuse sulle diete e sui cibi, spesso alimentate da notizie false. Tra le affermazioni più comuni ci sono quelle che sconsigliano di mangiare frutta dopo i pasti o che attribuiscono al glutine effetti negativi senza basi scientifiche. Il documento chiarisce quali di queste affermazioni sono vere e quali sono soltanto bufale.

Quante volte si è sentito dire che non si deve mai mangiare la frutta a fine pasto o che il glutine andrebbe eliminato dalla dieta, anche se non si è celiaci, per poter perdere peso più rapidamente? Si tratta di “credenze”, che spesso vengono alimentate dal passaparola, ma che possono portare anche a effetti negativi sulla salute, oltre a influenzare le scelte al supermercato. L’Istituto Superiore della Sanità ha deciso di fare chiarezza, proponendo un sondaggio al quale chiunque può accedere. Perché fare chiarezza sulle “bufale”. A chiarire lo scopo dell’iniziativa dell’Istituto Superiore della Sanità è stato lo stesso ISS, spiegando: “L’obiettivo non è solo testare le conoscenze, ma anche stimolare un approccio più critico verso ciò che si legge online.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diete e fake news, tutte le “bufale” svelate dall’Istituto superiore di sanità

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