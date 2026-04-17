Negli ultimi anni, sui social media sono circolate numerose informazioni su diete e pratiche alimentari, molte delle quali prive di fondamento scientifico. Alcune tendenze promuovono metodi di perdita di peso o regimi alimentari senza alcuna base reale, creando confusione tra chi cerca di migliorare la propria salute. Per fare chiarezza, vengono analizzati i dati verificati e le evidenze scientifiche più solide, al fine di distinguere tra ciò che è reale e ciò che invece può essere dannoso o inutile.

Smontiamo le tendenze social pericolose o inutili. Focus su ciò che è scientificamente provato Scorrendo il dei nostri social, capita di imbattersi nel video di un influencer che promette di farci perdere cinque chili in tre giorni grazie a un "beverone" magico o all’eliminazione drastica di un intero gruppo alimentare? La rete è diventata una giungla di consigli nutrizionali dove, purtroppo, chi urla più forte spesso è chi ne sa meno. Ma quando si parla di salute, specialmente in una fase delicata come la menopausa o il passaggio ai "secondi" anta, non possiamo permetterci di affidarci al caso o, peggio, a chi possiede solo un "certificato di battesimo" come titolo di studio.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Diete e Fake News: a Cosa Non Credere

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