Fake news | come smascherare le bufale e difendersi dai social

Un incontro dedicato alle fake news si è svolto presso Il Cerchio, organizzato dal Lions Club Siracusa Eurialo. L'evento ha affrontato le modalità per riconoscere le bufale e come proteggersi dalle informazioni false diffuse sui social media. La discussione ha coinvolto esperti e partecipanti interessati a capire meglio come verificare le fonti e evitare di diffondere notizie ingannevoli.

? Cosa sapere Il Lions Club Siracusa Eurialo ha organizzato un incontro sulle fake news presso Il Cerchio.. Esperti come Alessandra Fassari e Carmelo Miduri hanno illustrato metodi per contrastare la disinformazione.. Ieri, presso l’associazione culturale Il Cerchio di Siracusa, un numeroso pubblico ha partecipato all’incontro sul tema delle fake news organizzato dal Lions Club Siracusa Eurialo, trasformando il dibattito in un confronto acceso e costruttivo tra esperti e cittadini. L’appuntamento ha la presenza del prof. Enzo Monica, che in qualità di presidente dell’associazione Il Cerchio, ha dato il benvenuto ai partecipanti insieme all’avv.🔗 Leggi su Ameve.eu

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