Dieci posti di servizio civile regionale all’Istituto di Agazzi

Sono stati pubblicati dieci posti di servizio civile regionale presso l’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. L’opportunità è rivolta a giovani tra i diciotto e i ventinove anni e permette di partecipare a un’esperienza di volontariato. Le candidature devono essere inoltrate entro mercoledì 10 giugno. La selezione riguarda ragazzi e ragazze interessati a contribuire alle attività dell’istituto e a sviluppare competenze personali.

Dieci posti di Servizio Civile Regionale all’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. L’opportunità è rivolta a ragazzi e ragazze tra i diciotto e i ventinove anni che, presentando le proprie candidature entro mercoledì 10 giugno, potranno vivere un’importante esperienza di crescita.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Servizio Civile Regionale: 23 posti all’Università di SienaArezzo, 4 maggio 2026 – L’ Università di Siena ha aperto le selezioni per l’inserimento di 23 giovani nei progetti di Servizio Civile Regionale,... Servizio civile universale, dieci posti disponibili in ComuneSono 10 i posti disponibili nell’ambito del servizio civile universale proposti dal Comune di Porto Sant’Elpidio: una opportunità di lavoro, di...