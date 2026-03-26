servizio civile universale dieci posti disponibili in comune

Nel Comune di Porto Sant’Elpidio sono stati annunciati dieci posti disponibili per il servizio civile universale. La proposta si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni e offre un’esperienza di lavoro, formazione e impegno civico a favore della comunità locale. La candidatura può essere presentata da chi desidera partecipare a questa iniziativa.

Sono 10 i posti disponibili nell’ambito del servizio civile universale proposti dal Comune di Porto Sant’Elpidio: una opportunità di lavoro, di formazione e di cittadinanza attiva a servizio della comunità per ragazzi tra i 18 e i 29 anni. le richieste vanno presentate entro le ore 14 dell’8 aprile. Solo attraverso la piattaforma Dol (Domanda On Line) per accedere alla quale è necessario possedere lo Spid. Gli aspiranti volontari possono scegliere tra tre progetti: ‘A servizio della Comunità’ (al polo Gigli, a supporto delle attività che si svolgono nella sala polifunzionale e in biblioteca) per il quale ci sono 2 posti disponibili;... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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