Dieci centesimi per ogni scontrino | l' iniziativa solidale del supermercato per sostenere le donne in difficoltà
Un gesto semplice, come fare la spesa, che si trasforma in un aiuto concreto per il territorio. In occasione della Festa della Mamma, il Conad Cava di Forlì rinnova il suo impegno sociale con l'iniziativa "La tua spesa vale di più". Per tre giorni consecutivi, da venerdì a domenica prossima, il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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