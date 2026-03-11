Passi che accendono il cambiamento a Chieti la camminata solidale per sostenere le donne in difficoltà
Sabato 14 marzo a Chieti si svolge “Passi che accendono il cambiamento”, una camminata solidale promossa dal Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli avvocati. L’evento, che unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione sulle pari opportunità, coinvolge cittadini e professionisti in una passeggiata dedicata a sostenere le donne in difficoltà. La manifestazione mira a promuovere l’attenzione su queste tematiche attraverso un momento di condivisione collettiva.
Sport, solidarietà e sensibilizzazione sulle pari opportunità. È questo lo spirito di “Passi che accendono il cambiamento”, la camminata organizzata dal Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Chieti in programma sabato 14 marzo.L’iniziativa, presentata oggi, si inserisce. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Articoli correlati
“Libertà per l’Iran”: FdI in piazza a Milano per sostenere le donne che sfidano il regime. Dove sono le femministe?Il plauso del presidente del Senato Ignazio La Russa: «È fondamentale alzare la voce in difesa della libertà».
Cresce la domanda di prodotti nutraceutici per sostenere la salute riproduttiva. Il settore italiano vale il 15% del mercato europeo e riflette un cambiamento culturale che mette al centro una maggiore consapevolezzaSecondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa una persona su sei sperimenta problemi di infertilità nel corso della propria vita, un dato che...
Aggiornamenti e notizie su Passi che accendono il cambiamento a...
Temi più discussi: Emozioni Neroverdi | Il primo gol in A di Raspadori accende la rimonta all’Olimpico; Tassa dei passi carrabili, si accende lo scontro; Lavello, il doppio di Plauto accende il San Mauro.
Camminata solidale per le donne a Chieti, il ricavato della giornata andrà alla Fondazione San CamilloChieti. Sport, solidarietà e diritti cammineranno insieme sabato 14 marzo a Chieti con Passi che accendono il cambiamento, la camminata solidale promossa dal Comitato per le Pari Opportunità ... abruzzolive.it
Accendi il buio torna in piazza con le colombe pasquali per le attività con i ragazziLa Pasqua diventa un’occasione di incontro e solidarietà per Accendi il buio, l’associazione cremonese impegnata nel sostegno alle persone ... cremonaoggi.it
+++ TRIS NERAZZURRO AL 38’ CON LOPEZ, CHE FINALIZZA DA DUE PASSI SU ASSIST DI VISANI +++ - facebook.com facebook