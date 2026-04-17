Da New York arriva una testimonianza di come la semplicità possa catturare l’attenzione durante eventi di alto livello. In un contesto caratterizzato da luci e riflessi, un’attrice italiana ha mostrato che per brillare non sono necessari abiti elaborati, ma un atteggiamento naturale e autentico. La scena si svolge tra le luci della Fifth Avenue, dove l’attenzione si concentra sulla scelta di un look semplice ma efficace.

A New York, tra le luci che riflettono l’infinito della Fifth Avenue, Matilda De Angelis dimostra che per illuminare una serata di gala non serve necessariamente un abito a strascico, ma basta il giusto gioco di riflessi. Matilda De Angelis: «Il mio nome? Merito di Luc Besson, mia madre lo ha abbracciato e ha pianto» X Ospite d’onore all’evento di Tiffany & Co., la testimonial italiana del brand ha portato nella Grande Mela quel mix di freschezza europea e carattere deciso che l’ha resa una delle icone più amate della sua generazione. Leggi anche › Matilda De Angelis: «Le Olimpiadi? Mi ha divertito essere scambiata per Mariah Carey» Il caschetto da sera di Matilda De Angelis.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Direttamente dal cuore di New York, Matilda De Angelis ci insegna come far brillare i diamanti più preziosi del mondo con un'arma a sorpresa: la naturalezza

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