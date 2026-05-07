dialogo e scambio culturale costruiscono la cittadinanza europea

Erasmo da Rotterdam, umanista e teologo nato nel 1466, trascorse gran parte della sua vita viaggiando tra diverse città europee durante un periodo segnato da tensioni religiose e conflitti. La sua esperienza di spostamenti e incontri tra culture diverse riflette il ruolo dello scambio culturale nel rafforzare il senso di cittadinanza europea. La sua vita testimonia come il dialogo tra diverse tradizioni abbia contribuito a plasmare l’identità comune del continente.

Erasmo da Rotterdam (1466-1536), umanista e teologo, fu un viaggiatore instancabile che visse in un’Europa lacerata dai conflitti religiosi. Egli promosse con forza il dialogo e la tolleranza, condannando la guerra come un "folle gioco dei potenti". Oggi Erasmo è celebrato come il padre del pensiero moderno europeo. Il suo ideale di dialogo rivive nel progetto Erasmus+, nato nel 1987 per costruire scambi culturali e favorire la cittadinanza europea. Se inizialmente il programma era rivolto solo all’università, dal 2014 è aperto anche agli studenti della scuola secondaria di primo grado e a tutto il personale scolastico, promuovendo obiettivi come l’inclusione sociale e la partecipazione democratica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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