Formia e Minturno protagoniste del progetto Erasmus+ | scambio culturale con la Spagna

Formia e Minturno sono coinvolte in un progetto Erasmus+ promosso dal CPIA 10 di Formia. In questi giorni, un docente proveniente da Madrid, il professor Carlos Pujol Leiva, si trova nelle due città italiane per un’esperienza di job shadowing presso l’istituto locale. La visita fa parte di uno scambio culturale con la Spagna, nel quadro delle attività previste dal programma europeo.

Formia, 28 aprile 2026 – Prosegue con entusiasmo il progetto Erasmus+ del CPIA 10 Formia, che in questi giorni vede protagonista il professor Carlos Pujol Leiva, docente proveniente da Madrid e impegnato in un’esperienza di job shadowing all’interno dell’istituto. Nella mattinata del 27 aprile, il docente spagnolo è stato accolto presso la sede amministrativa del CPIA 10 di Formia dalla dirigente scolastica Daniela Caianiello. Successivamente, accompagnato dalla Dirigente e da una delegazione di docenti, ha visitato il Comune di Formia, dove il gruppo è stato ricevuto dall’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, la Dott.ssa Luigia Bonelli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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