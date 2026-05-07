Il Milan sta considerando l'inserimento di Santiago Gimenez come possibile novità in attacco, in vista di una necessità di rinforzi offensivi. L'allenatore sta valutando questa opzione dopo mesi di assenza del giocatore, mentre il club lavora per migliorare la propria rosa. La posizione ufficiale sulla trattativa non è ancora stata comunicata, ma l'attenzione si concentra sul potenziale arrivo dell'attaccante.

Il Milan è alla ricerca di una spinta offensiva maggiore per questo rush finale di campionato. A sole tre giornate dal termine, Massimiliano Allegri starebbe pensando di effettuare alcune modifiche di formazione in vista del match contro l'Atalanta, in programma domenica 10 alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Peppe Di Stefano, in collegamento direttamente da Milanello per Sky Sport24. Secondo quanto riferito dal giornalista, Santiago Gimenez, rientrato da poco dall'infortunio, potrebbe partire titolare. Le sue parole: “Sì, Gimenez potrebbe essere la grande novità dopo mesi di assenza a causa infortunio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Stefano: “Gimenez potrebbe essere la grande novità dopo mesi di assenza”

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