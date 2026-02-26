Google messages ripristina la cronologia delle modifiche dopo mesi di assenza

Google Messages ha introdotto un aggiornamento che consente di ripristinare la cronologia delle modifiche ai messaggi, dopo mesi di assenza. Questa novità permette agli utenti di vedere le modifiche apportate ai messaggi nel tempo, rendendo più facile gestire e rivedere le proprie conversazioni. L'aggiornamento è già disponibile e si rivolge a chi utilizza frequentemente l'app per comunicare.

Il recente aggiornamento di Google Messages riporta la ripresa di una funzione molto utile: la cronologia delle modifiche dei messaggi. Nella pagina Dettagli viene mostrata sia la versione originaria sia quella modificata, offrendo maggiore chiarezza su cosa è stato cambiato. Contestualmente viene introdotta una nuova etichetta chiamata Type che distingue i tipi di messaggio, migliorando la tracciabilità delle conversazioni senza interrompere l'esperienza utente. Con il design M3 Expressive adottato nel Luglio 2025, la pagina Dettagli presenta ora un'anteprima del contenuto, lo stato del messaggio con orari e timestamp, e i dettagli del mittente.