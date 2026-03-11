Milan Gimenez è pronto | può rientrare domenica dopo quattro mesi di stop

Da gazzetta.it 11 mar 2026

Il difensore del Milan, Gimenez, ha ripreso gli allenamenti in gruppo dopo quattro mesi di stop e potrebbe tornare in campo già domenica nella partita contro la squadra avversaria. Il giocatore ha ripreso le sedute collettive e si trova in fase di valutazione per essere convocato. La sua presenza potrebbe influenzare la formazione dei rossoneri per la prossima sfida.

Il calvario di Santiago Gimenez è finito. Ieri il messicano è tornato ad allenarsi in gruppo e si è messo alle spalle l’infortunio alla caviglia destra che si portava dietro da tempo. Dopo che la terapia conservativa non ha dato i risultati sperati, il 19 dicembre è stato operato in Olanda. Non mette piede in campo dal 28 ottobre, il giorno dell’1-1 a Bergamo contro l'Atalanta, ma domenica dovrebbe essere convocato per la trasferta a Roma contro la Lazio. Chiaramente è lontano dal top della condizione e Allegri prenderà una decisione nei prossimi giorni, guardando le sedute di allenamento che sosterrà, ma viaggiare con i compagni e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Gimenez è pronto: può rientrare domenica dopo quattro mesi di stop

