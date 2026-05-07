Di Martedì Casalino attacca Meloni | La foto fake? Elemento di vanità

Il mondo del web è stato scosso ieri da una foto sorprendente del Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, infatti, sui suoi profili social ha postato uno scatto dove si mostra addirittura in lingerie! Niente di trasgressivo, non è impazzita una delle figure istituzionali più importanti dello Stato. è solo una foto generata con l'intelligenza artificiale e diffusa sui social da qualcuno, con l’intento (secondo il presidente) di screditarla. Nel copy, la Meloni spiega: “Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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