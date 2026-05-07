Di Canio spiazza tutti in studio con un ‘commento hot’ | Dembélé ha avuto un’eiaculazione

Durante una trasmissione in diretta su Sky Sport, Paolo Di Canio ha fatto un commento imprevisto su Dembélé, affermando che il calciatore ha avuto un’eiaculazione. La frase ha attirato l’attenzione dei presenti in studio e ha generato reazioni immediate tra gli ospiti e il pubblico televisivo. La dichiarazione ha suscitato discussioni sui social e tra gli spettatori che seguivano la trasmissione.

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