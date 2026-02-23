La decisione di Giorgia Meloni spiazza tutti | chi ha candidato

Giorgia Meloni ha deciso di candidare Maurizio Martina come direttore generale della Fao, provocando sorpresa tra gli osservatori. La scelta deriva dalla volontà del governo di rafforzare il ruolo dell’Italia nel settore alimentare e agricolo a livello internazionale. Martina, già attivo in politica e settore agricolo, ha ricevuto il sostegno di alcuni paesi membri. La candidatura sarà ora sottoposta al voto dei rappresentanti dei paesi partecipanti.

Il governo ha formalizzato la candidatura di Maurizio Martina alla carica di direttore generale della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. L'annuncio è arrivato a Bruxelles, a margine di impegni istituzionali, dai ministri Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida. La scelta indica una linea di continuità con il lavoro svolto all'interno dell'organizzazione: Martina, già ministro delle Politiche agricole e segretario del Partito Democratico, è attualmente vicedirettore generale della Fao. La candidatura valorizza quindi un profilo con esperienza diretta nella governance dell'agenzia Onu.