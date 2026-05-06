Di Canio scatenato sull'azione di Dembélé contro il Bayern | Ha avuto un'eiaculazione Imbarazzo a Sky

Durante la trasmissione di Sky, Paolo Di Canio ha commentato con un linguaggio forte una giocata di Dembélé in vista di Bayern-PSG di Champions League. In particolare, ha descritto un'azione difensiva del giocatore con un'espressione colorita, suscitando imbarazzo tra i presenti in studio. La scena ha attirato l’attenzione generale, con alcuni spettatori che hanno notato il tono e i termini usati dal commentatore.