Cambio alla guida tecnica della Libertas | Mattia Focchi eredita dalla panchina di coach Nello Caliendo

La Libertas Volley Forlì ha annunciato un cambio alla guida tecnica. Mattia Focchi, 42 anni e attualmente allenatore delle squadre Under 18 Regionale, Under 16 Regionale e serie C, ha preso il posto di coach Nello Caliendo. La società ha comunicato ufficialmente questa variazione senza ulteriori dettagli su motivazioni o piani futuri.