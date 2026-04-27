Inchiesta arbitri la nota dell’Aia | Rammarico per caso Rocchi verrà assicurata continuità funzione tecnica

L’Associazione Italiana Arbitri ha rilasciato una nota in cui esprime rammarico per quanto riportato dai media riguardo a una vicenda che coinvolge il designatore arbitrale di Serie A e B e un altro componente. La nota specifica che verrà garantita la continuità delle funzioni tecniche all’interno dell’organizzazione. La questione riguarda aspetti legati alla gestione dei designatori e alle recenti notizie pubblicate sulla stampa.

(Adnkronos) – "L’Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che coinvolge il designatore arbitrale della Can A e B, Gianluca Rocchi, e il componente Andrea Gervasoni. Il Comitato Nazionale, nella seduta odierna, provvederà alle determinazioni conseguenti e ad assicurare la continuità della funzione tecnica della citata Commissione". Così l'Associazione Italiana Arbitri (Aia) ha precisato la propria posizione sull'inchiesta in una nota. "Quanto alla specifica vicenda – si legge nel comunicato – il Presidente dell’Aia, Antonio Zappi, ricevuto l’esposto presentato dal sig.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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